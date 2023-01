Acusado de feminicídio no Plaza passará por perícia

Matheus dos Santos da Silva, réu por ter cometido um feminicídio no Plaza Shopping, Centro de Niterói, será submetido a nova perícia. O crime aconteceu no dia 2 de junho de 2021, quando o suspeito matou a facadas a ex-colega de curso Vitórya Melissa Mota, então com 22 anos de idade.

Segundo ato ordinário publicado pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, a perícia médica foi marcada para o dia 26 de junho de 2023, às 9h. O procedimento será realizado no Instituto Heitor Carrilho, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro.

“Certifico que foi agendada a data de 26/06/2023 às 9h para a realização da perícia médica do réu junto ao Heitor Carrilho. Às partes para ciência”, escreveu a magistrada.

Matheus foi preso em flagrante momentos após o crime. O julgamento dele chegou a ser marcado para o mês de dezembro de 2021, mas foi suspenso após a defesa conseguir entrar com incidente de insanidade mental do acusado.

Em setembro do ano passado, a Justiça negou liberdade ao acusado. Em sua decisão, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce afirmou que “não houve qualquer alteração da situação fática, permanecendo íntegros e inalterados os motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar”.

A jovem Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, morreu após ser esfaqueada, na praça de alimentação do Plaza Shopping, onde trabalhava numa cafeteria, no começo da tarde de 2 de junho de 2021. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por uma paixão não correspondida.

O autor do crime, Matheus, foi preso em flagrante por policiais civis da 76ª DP (Niterói), que almoçavam no local. A jovem foi socorrida ainda com vida, mas morreu no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) no Fonseca, Zona Norte da cidade.