Acusado de feminicídio em São Gonçalo, é preso

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) prenderam nesta quarta-feira (9), Marcos Vinicius Lemos Baptista, de 42 anos, que matou a facadas Ana Caroline Lopes Felício, de 29 anos, na última terça-feira (8), no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Marcos ainda feriu a filha de 5 anos de Ana Caroline, e os sogros.No momento da prisão Marcos se reservou no seu direito de ficar em silêncio. Na quinta-feira (10) acontece a Audiência de Custódia.

O casal estava junto há dois anos, e de acordo com o Vicente Lopes de Carvalho, tio da vítima, Marcos Vinicius atacou a família enquanto dormiam. Ele relata ameaças do acusado contra a sobrinha, esta que não acreditava nas palavras, já que achava que o namorado “tinha medo de ser preso”, segundo as palavras do tio. O familiar relata que, horas antes do assassinato, o acusado conversava de maneira normal com todos.

Além disso, o homem teria atacado também os sogros (pais de Ana) e a enteada, de apenas 5 anos de idade. José Ricardo Felício, de de 65 anos; Leda Pereira Lopes Felício, de 63; além da criança, sobreviveram e foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde recebem atendimento médico. A criança está em estado grave enquanto os avós estão estáveis.

Por volta de 0h30min, policiais militares foram acionados à casa da família, que fica na Avenida Dom João da Matta, no lote 40. Chegando ao local, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) constataram que Ana já havia morrido, antes da chegada do socorro. Segundo testemunhas, não há relatos de brigas entre o casas.