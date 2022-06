Acusado de extorsão na baixada é preso em Niterói

Policiais civis de Niterói localizaram e prenderam um suspeito de extorsão que estava escondido na cidade. O acusado estava sendo procurado por crimes cometidos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi coordenada por policiais civis da 77ª DP (Icaraí).

De acordo com os policiais, depois de trabalho de cruzamento de dados no setor de inteligência, a equipe de investigação descobriu que o foragido estava escondido na casa de parentes, no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Na segunda-feira (27), uma equipe foi mobilizada ao local.

Os agentes conseguiram localizar o suspeito no interior do imóvel, que fica na Rua Trovador José Naegele. Foi cumprido mandado de prisão condenatória contra ele. O homem não resistiu á prisão e foi conduzido á carceragem na distrital para, na sequência, ser transferido ao sistema prisional e iniciar o cumprimento da sentença.