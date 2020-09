Acusado de estupro de vulnerável é preso em Maricá

Apontado como autor do crime de estupro de vulnerável, um homem de 42 anos foi preso na noite de ontem (13) em Maricá por policiais do 12º BPM (Niterói). Agentes do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de São José do Imbassaí foram até a Rua Cecilia Gonçalves Mataruna, no bairro do Caxito Pequeno, e puderam confirmar as informações. Os agentes encontraram duas crianças chorando e dentro de uma residência, José Roberto Rangel Santos, que recebeu voz de prisão. As vítimas esperavam suas mães chegarem do trabalho. Uma das crianças é filha da esposa do acusado. O caso foi encaminhado para a 82°DP (Maricá) e posteriormente para a 76ª DP (Centro).

Em atualização*