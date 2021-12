Acusado de estuprar criança é preso e aguarda ‘lua de mel’

Acusado de estupro de vulnerável, um homem foi preso pela Polícia Civil, na noite dessa quinta-feira (9). A prisão foi realizada por policiais de Niterói, lotados na 77ª DP (Icaraí), na cidade de Cachoeiras de Macacu, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A distrital conseguiu apurar a localização do foragido por meio do cruzamento de dados do setor de inteligência. Assim que obteve o possível endereço do homem, a distrital niteroiense mobilizou uma equipe até Cachoeiras de Macacu para realizar a captura.

De acordo com os agentes, o homem estava escondido em um imóvel na Rua Nicanor Pinto, bairro de Boa Vista. A captura aconteceu de maneira tranquila e, ainda segundo os policiais, o acusado não resistiu à prisão.

Contra o homem havia, em aberto, um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. O documento foi emitido pela 2ª Vara da Comarca de Cachoeiras de Macacu. Ele foi conduzido à carceragem da distrital, em Icaraí, e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

Reportagens sobre o assunto

Na última semana, o jornal A TRIBUNA publicou reportagens tratando sobre o tema, com enfoque nos abusos cometidos contra crianças. Segundo dados da plataforma ISPCidades, os números de casos retratam a complicada realidade nas cidades de Niterói e São Gonçalo no que diz respeito a casos do tipo.

De acordo com dados mais recentes da plataforma, que são disponibilizados anualmente, Niterói registrou 88 vítimas de estupro tendo entre zero e 17 anos de idade, em 2020. Isto representa a concentração de 2,5% dos casos registrados em todo o Estado no ano, que totalizaram 3.454. A cidade também teve 16 vítimas de outras violências sexuais, 5,9% dos casos registrados em todo o estado do Rio de Janeiro, que foram 388.

Em São Gonçalo, a concentração de casos foi maior. No ano de 2020, o município teve 139 casos de estupro, o que representou 5,7% do total de 3.454, registrado em todo o Rio de Janeiro. Casos de outras violências sexuais também tiveram concentração maior. 17 casos, o que representa 6,3% do total estadual, de 388. É importante salientar que o ISP considera dados do IBGE referentes à população de cada cidade: São Gonçalo: 1.091.737 habitantes; e Niterói: 515.517.