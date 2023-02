Acusado de estelionato é detido após acidente de moto

Um homem foi detido, na noite da última quarta-feira (1º), acusado de estelionato. Ele é suspeito de pegar uma moto que estava à venda para “dar uma volta” e não mais devolver. O caso aconteceu em Piratininga, Região Oceânica de Niterói, logo após o homem se acidentar com o veículo. A polícia afirma que o suspeito tem 64 anotações criminais.

Uma equipe da operação Segurança Presente, que estava em patrulhamento, foi alertada por um pedestre que um homem havia sofrido um acidente de moto na Praia de Piratininga. Chegando ao local, os policiais encontraram apenas a moto, modelo Honda CBR 600, mas o piloto não estava mais.

Outros pedestres informaram aos agentes que o condutor foi socorrido por um carro, modelo Volkswagen Golf, com três ocupantes. Inicialmente, por meio de consulta à placa da moto, o veículo constava como roubado. Após buscas, os policiais acharam o piloto sendo atendido na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, no mesmo bairro.

O piloto e a moto foram levados à 81ª DP (Itaipu). Na distrital, ficou comprovado que a moto na verdade não constava como roubada ou furtada, mas sim estava num boletim de ocorrência de estelionato. Os agentes apuraram que o acusado viu o anúncio da moto, que estava sendo vendida em junho de 2022, pediu para “dar uma volta” e nunca mais a devolveu.

Dessa forma, como o registro de ocorrência foi pelo crime de estelionato, o veículo foi apreendido, mas o suspeito ouvido e liberado. Ainda de acordo com os policiais, o homem era um dos chefes de uma quadrilha de “golpe do consignado”, alvo da operação “Stop Loss”, deflagrada em março do ano passado pela 76ª DP (Niterói). Ele chegou a ser preso, mas, atualmente, responde em liberdade por estelionato e associação criminosa.