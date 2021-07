Acusado de dever R$ 30 mil em pensão alimentícia é preso em Niterói

Um homem, foragido por dever quase R$ 30 mil em pensão alimentícia, acabou sendo preso, na noite dessa quinta-feira (8), enquanto trafegava pela Avenida do Contorno (BR-101), altura do km 322, no bairro do Barreto, Região Norte da cidade. A ação aconteceu durante uma blitz, realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito se assustou quando viu os agentes na pista.

Segundo a PRF, havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, por conta da dívida. Equipes policiais realizavam uma blitz de fiscalização de equipamento de retenção para crianças (bebê conforto/cadeirinha/assento de elevação) quando tiveram a atenção voltada para o motorista de um veículo de passeio que se assustou ao avistar os agentes.

Os policiais deram ordem de parada para a verificação. Ao consultarem os documentos obrigatórios nos sistemas de segurança, verificaram que se tratava de um foragido da justiça. A PRF informou que o valor da pensão devida é de R$28.583,09.

O motorista e o carro dele, que, a princípio, não possuía irregularidades, foram conduzidos à 76ª DP (Niterói), onde foi comprovado que o mandado de prisão de fato estava em aberto. Na distrital, foram realizados os trâmites da detenção e ele foi conduzido à carceragem da delegacia. O homem será encaminhado ao sistema prisional.