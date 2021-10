Acusado de assediar mulher em Maricá é identificado pela polícia

A Polícia Civil identificou o homem que praticou atos obscenos enquanto seguia uma mulher, nessa quinta-feira (7), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso foi exposto por uma página de influenciadores digitais da região.

De acordo com a polícia, o acusado esteve na 82ª DP (Maricá), delegacia responsável pela investigação. Ele foi localizado e conduzido à delegacia pela polícia, nesta sexta-feira (8). De acordo com as primeiras informações, ele será autuado por importunação sexual.

Segundo relatos da vítima, ela estava andando pela Rua 32, entre as ruas 45 e 46, enquanto o homem, dentro de um carro modelo Volkswagen Gol, a observava pelo retrovisor, enquanto se masturbava. No momento em que ela passou ao lado do automóvel, afirma que o motorista ainda expôs o órgão genital, tentando ejacular sobre ela.

No mesmo relato, a vítima afirma que esta é a segunda vez que algo do tipo acontece naquela região, mas, dessa vez, ela conseguiu filmar e fotografar a placa do automóvel. Além disso, câmeras de segurança flagraram o ato. Conduto, em consulta ao sistema do Detran/RJ, a placa fotografada consta como sendo de outro veículo, um Fiat Pálio, registrado na cidade do Rio de Janeiro.