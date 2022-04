Acusado de ameaçar esposa e enteado é preso na Região Oceânica

Um homem foi preso em flagrante, na noite desse domingo (10), acusado de ameaçar, usando uma arma, a esposa e o enteado. O caso aconteceu em uma casa no bairro de Itaipu, Região Oceânica de Niterói. O suspeito acabou preso em flagrante e o armamento apreendido.

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) receberam a denúncia por meio do serviço 190. Uma equipe foi mobilizada ao endereço, na Rua Dr. Cássio Rother do Amaral, que fica na região de Maravista. No local, o enteado do suspeito afirmou aos agentes que o homem havia ameaçado todos de morte.

Os alvos das ameaças seriam, além do rapaz, a esposa do acusado. Os policiais afirmam terem encontrado o suspeito, que tem 48 anos, assistindo televisão, aparentando estar em estado de pânico. O enteado levou os policiais a um guarda-roupa, onde supostamente estaria escondida uma arma, que seria do acusado.

Os PMs afirmam terem encontrado, sobre o móvel, um revólver calibre 38 com numeração raspada e sete munições. A arma foi apreendida. O acusado precisou ser algemado. Ele foi conduzido á 76ª DP (Niterói), onde foi autuado em flagrante e preso por lesão corporal contra a mulher em ambiente doméstico; A delegacia registrou boletim de ocorrência.