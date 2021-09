Acusadas de estelionato, mãe e filha são presas em Maricá

A relação entre mãe e filha geralmente é norteada pela união. Em Maricá, essa cumplicidade extrapolou o âmbito familiar e chegou ao crime. Duas mulheres acabaram presas em flagrante, acusadas de estelionato, na Rodovia RJ-106, altura de Inoã. Um homem, que acompanhava as duas, também foi capturado. Eles são acusados de usar documento falso.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam denúncia de que uma mulher havia acabado de ser vítima de uma tentativa de estelionato em uma casa lotérica, no bairro do Flamengo. De acordo com o batalhão, os acusados fugiram do local em um carro.

Após monitoramento em tempo real, feito por meio de câmeras de segurança, os agentes flagraram o automóvel saindo da cidade pela Rua Abreu Rangel, entrando na RJ-106. Os militares montaram um cerco para capturar os fugitivos. Foi solicitado reforço para abordar o automóvel. O veículo, modelo Nissan Sentra, foi abordado na altura do km 23.

Havia três ocupantes. Um homem de 40 anos, uma mulher de 38 e outra de 19, sendo as duas últimas mãe e filha. Os agentes fizeram revista pelo veículo e encontraram várias carteiras de identidade com nomes diferentes, mas com as fotos dos três suspeitos. A situação foi apresentada à Polícia Federal, responsável por casos envolvendo fraudes de documentos. A corporação determinou a prisão em flagrante do trio.