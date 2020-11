Acordo de cooperação na saúde é assinado no MPRJ

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu o governador em exercício, Cláudio Castro, para uma solenidade de assinatura de um Acordo de Cooperação que visa o desenvolvimento, o compartilhamento e a troca de informações na área de saúde.

Participam da assinatura o Procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, do secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves, e a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio (Cosems-RJ), Maria da Conceição de Souza Rocha.

O objetivo é auxiliar os gestores públicos no processo de tomada de decisão, gestão estratégica e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. Pelo acordo, os dados do Sistema Estadual de Regulação (SER) serão captados e transformados em relatórios gerenciais que poderão ser usados pelos promotores de Justiça para fiscalizar e cobrar ação dos agentes públicos.