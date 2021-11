Ações em São Gonçalo vão celebrar o ‘Dia Mundial de Combate à Aids’

No dia 1º de dezembro é lembrado o Dia Mundial de Combate à Aids e diversas ações vão conscientizar a população gonçalense e orientar sobre as pessoas sobre as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e principalmente sobre HIV/Aids. As ações acontecerão em Alcântara, em frente ao popular Prédio do Relógio, das 10h às 15h.

A população vai poder fazer teste rápidos de HIV, hepatite B e C e sífilis. O morador que tiver resultado reagente de qualquer uma dessas doenças poderá ser encaminhado para as unidades de saúde que realizam os tratamentos, inclusive as gestantes, que fazem o pré-natal na Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, na Parada 40.

“Atualmente, São Gonçalo tem 4.675 pacientes em tratamento de HIV na cidade. Só este ano, 362 novos pacientes iniciaram o tratamento. Felizmente, 81% dos casos estão com carga viral indetectável (não transmitem o HIV por via sexual) na cidade”, explicou Monique Gonzalez, coordenadora da policlínica.

Os pacientes da policlínica e demais interessados terão uma roda de conversa especial sobre a importância de ter uma boa adesão ao tratamento com os antirretrovirais; carga viral indetectável; parceria sorodiscordante; efeito colateral da medicação e medidas de prevenção. A ação acontece no dia 7 de dezembro, às 8h30. Para os profissionais da saúde, haverá oficina de prevenção combinada para enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família e psicólogos do Nasf entre os dias 6 e 15 de dezembro, das 9h às 16h, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, em Boa Vista (Shopping São Gonçalo).

No mundo, segundo o programa das Nações Unidas (Unaids), estima-se que haja mais de 30 milhões de pessoas infectadas pelo vírus. Atualmente, cerca de 920 mil pessoas convivem com o HIV no Brasil. Dessas, 89% foram diagnosticadas, 77% fazem tratamento com terapia antirretroviral e 94% estão em tratamento e não transmitem o HIV por via sexual por terem atingido carga viral indetectável.

“Segundo estudos apresentados pelo Ministério da Saúde, o paciente com HIV com carga viral não-detectável há mais de seis meses, não transmite a infecção por relação sexual. As chances de transmitir o HIV, sendo não-detectável há mais de seis meses, é de 0,001%. Hoje, na saúde pública, a gente trabalha com esse indicador. A ideia é fazer diagnóstico para o HIV o quanto antes para inserir esse paciente no tratamento e conseguir zerar a carga viral dele. Assim, ele não transmite e, consequentemente, diminui a transmissão do HIV”, finalizou Monique.

Unidades com tratamentos



O usuário com o resultado reagente para HIV, Hepatite B e C e sífilis será encaminhado com guia de referência, resultado de teste rápido e xerox de seus documentos (identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência) para as seguintes unidades:

HIV:

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40 (marcação de segunda à sexta); Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara (marcação de segunda à sexta); Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal (marcação de segunda à sexta).

Hepatite B e C:

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40 (marcação de segunda à sexta); PAM Alcântara (marcação na sexta);

Sífilis:

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara; Polo Sanitário Jorge Texeira de Lima, Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa; Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto; Polo Sanitário Augusto Sena, Rio de Ouro; Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho; Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz; Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo; Clínica Municipal Euryclides de Jesus Zerbini, Arsenal; Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40.

Oficinas para profissionais no auditório da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, das 9h às 16h

06/12/2021 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes

08/12/2021 – Polo Sanitário Hélio Cruz

10/12/2021 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima

13/12/2021 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel

15/12/2021 – Polo Sanitário Rio de Ouro