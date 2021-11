Ações contra o tráfico acabam com quatro detidos em Niterói

Quatro pessoas com suspeita de ligação com o tráfico de drogas foram apresas em flagrante, na manhã desta terça-feira (9), em duas ações realizadas pela Polícia Militar, em diferentes bairros da cidade de Niterói. As prisões aconteceram na Zona Norte e na Região Oceânica de Niterói.

Durante incursão no Complexo do Santo Cristo, no bairro do Fonseca, na Região Norte, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM (Niterói) conseguiu deter três suspeitos de tráfico na comunidade Coronel Leôncio. De acordo com os agentes, eles tentaram fugir quando notaram a chegada da equipe, mas foram alcançados.

Ainda de acordo com a equipe, durante a ação foi encontrada grande quantidade de drogas, que ainda será contabilizada. Os três foram autuados em flagrante por crime de tráfico de drogas. O trio foi encaminhado á carceragem da 76ª DP (Niterói), que fez o registro da ocorrência.

Em outro ponto da cidade, na Comunidade da Barreira, em Piratininga, Região Oceânica, uma equipe de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) flagrou homens em atitude suspeita na Avenida Dique Dias Siqueira. Eles tentaram fugir, mas um deles acabou detido pelos agentes. Durante revista, foram encontradas drogas a serem contabilizadas e rádios transmissores.

Todo o material foi apreendido e o suspeito também autuado em flagrante por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 81ª DP (Itaipu) e, em seguida, à 76ª DP, onde são registrados os flagrantes. O acusado foi encaminhado à carceragem da distrital e, em seguida, será levado ao sistema prisional.