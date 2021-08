Ações contra o tráfico terminam com prisões e apreensões em Niterói

A polícia realizou, na noite dessa quinta-feira (12). ações para combater o tráfico de drogas em Niterói. Prisões foram realizadas na Região Oceânica da cidade, enquanto uma grande apreensão de entorpecentes foi feita na Zona Sul. As ações foram realizadas pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) e Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) do 12º BPM (Niterói).

No começo da noite, agentes do GAT, em patrulhamento pela Avenida Sete, no Cafubá, afirmam terem visto criminosos traficando drogas no local. De acordo com os agentes, os criminosos tentaram fugir , após a viatura se aproximar. Os policiais montaram um cerco tático e conseguiram capturar dois suspeitos. Um deles tem 20 anos e o outro 18.

De acordo com os policiais, foram encontradas drogas com a dupla. Contabilidade feita pelos agentes aponta que havia 70 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, 46 trouxinhas de maconha e um rádio comunicados. Todo o material, além dos dois detidos, foram levados à 76ª DP (Niterói), que registrou a ocorrência. Os suspeitos foram presos em flagrante.

Horas mais tarde, na Rua Albino Pereira, em Santa Rosa, a equipe de Patamo viu quatro suspeitos de tráfico. Antes que os agentes se aproximassem, os homens fugiram do local, por becos. Segundo os policiais, os homens abandonaram drogas, ainda a serem contabilizadas. Não houve presos. A ocorrência foi registrada pela 77ª DP (Icaraí).