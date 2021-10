Ações contra dengue e Covid-19 acontecem nesta semana em São Gonçalo

Ações de sanitização contra a Covid-19 e também de prevenção à dengue serão realizadas em São Gonçalo, ao longo desta semana, em ruas e órgãos públicos. O trabalho contra o coronavírus acontece nos dias úteis da semana e tem por objetivo romper a cápsula do coronavírus e eliminá-la do ambiente com o quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina, mesma tecnologia usada na China.

Nesta semana, a sanitização beneficiará 16 bairros. Os locais são visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental em suas motofogs. As visitas aos bairros são alternadas para que todos os locais recebam a sanitização, pelo menos, uma vez ao mês.

Os bairros Porto Velho, Jóquei, Rosane, Vila Iara, Jardim Catarina, Itaúna, Porto da Madama, Vila Candoza, Galo Branco, Porto do Rosa, Camarão, Porto Novo, Coelho, Lindo Parque, Santa Luzia e Itaoca serão contemplados.

Inseticida

A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo também realiza o trabalho de pulverização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti – transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya. Para este trabalho, também são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde.

A aplicação do produto será nos seguintes bairros: Marambaia, Laranjal, Santa Izabel, Monjolos, Largo da Ideia, Anaia Grande, Camarão, Porto Novo, Vista Alegre, Anaia Pequeno, Arrastão e Porto Velho. Vale lembrar que os produtos utilizados são autorizados pelo Ministério da Saúde e são os mesmos utilizados em todas as cidades do Brasil.