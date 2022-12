Acidentes complicam trânsito na Ponte Rio-Niterói nos dois sentidos

A manhã de hoje (29) foi marcada por acidentes que complicaram o trânsito nos dois sentidos da Ponte Rio-Niterói. Primeiro, um automóvel capotou na pista sentido Rio de Janeiro. Pouco depois, houve outra ocorrência, desta vez no sentido Niterói.

Segundo informações da concessionária Ecoponte, às 6h45 um automóvel capotou no sentido Rio, altura da grande reta. Não houve vítimas. Todas as quatro faixas foram liberadas para o trânsito pouco depois da colisão, por volta das 7h20.

Trânsito ficou lento – Foto: Reprodução/Internet

Mais tarde, às 8h18, novo incidente aconteceu na via, desta vez no sentido Niterói, altura do Vão Central. Duas faixas precisaram ser interditadas.

Ainda de acordo com a Ecoponte, houve uma colisão entre um carro e um caminhão. Não houve vítimas. Por volta das 9h30, o trânsito foi totalmente liberado nas quatro faixas, após a remoção dos veículos acidentados.

Segundo informações do controle de tráfego, às 8h30 a travessia no sentido Niterói estava sendo feita em 25 minutos, enquanto no sentido Rio de Janeiro o tempo de travessia estava em 35 minutos.

Reflexos

Os acidentes na Ponte geraram reflexos no trânsito tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói. Na Avenida do Contorno (BR-101), a plataforma Waze afirmou que o trânsito ficou parado na chegada a Niterói, por volta das 8h51. A média de velocidade registrada foi de 9 km/h. A Alameda São Boaventura, também na chegada a Niterói, registrou atraso de até uma hora.

No Rio de Janeiro, houve registro de trânsito parado na Avenida Brasil, altura do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into). A plataforma Waze registrou atrasos de até 21 minutos no tempo de viagem. Situação semelhante foi registrada no Viaduto do Gasômetro, cuja média de velocidade, pouco antes das 9h, estava em apenas 6 km/h.