Acidente termina com carro capotado em São Domingos

Um pico de luz e um semáforo desligado foram motivos suficientes para causar um capotamento no final da manhã desta sexta-feira (10), no bairro São Domingos, Região Central de Niterói. Dois veículos atravessaram um cruzamento sem parar, causando uma colisão. Um dos carros foi arremessado e só parou com as quatro rodas para o alto. Apesar do susto, não houve registros de feridos.

O acidente aconteceu na esquina das ruas Professor Hernani Melo e Andrade de Neves. Segundo agentes da Nittrans o semáforo estava piscando e neste instante um automóvel, modelo Honda City foi atingido (na lateral) por um carro modelo Logan. A frente do Logan ficou totalmente destruída, ambos airbargs foram acionados por conta da força do impacto. Já o City foi jogado para o lado, parando capotado em cima da ciclofaixa da via.

Agentes da Nittrans foram ao local para orientar o trânsito. Houve retenção no trânsito por conta de motoristas curiosos que reduziam para ver o acidente.