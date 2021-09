Acidente provoca quase 10 km de lentidão na Niterói-Manilha

A manhã desta quarta-feira (15) começou complicada para motoristas que saem de São Gonçalo e Itaboraí em direção a Niterói e Rio de Janeiro. Um carro capotou na altura do km 320 (Avenida do Contorno) da Rodovia BR-101, em Niterói. A faixa da esquerda da via, no sentido Rio de Janeiro, precisou ser totalmente interditada por conta do acidente.

De acordo com a concessionária Arteris Fluminense, que administra a via, equipes ainda trabalham no local para fazer a limpeza das faixas. A concessionária também informou que o trecho está com 9 km de congestionamento. As filas começam a se formar no km 311 (Niterói-Manilha), ainda em São Gonçalo. O acidente aconteceu por volta das 7h e, até o momento, não há informações sobre feridos.