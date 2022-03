Acidente para o trânsito na Marquês de Paraná

Uma batida envolvendo dois carros e um caminhão interrompeu a Rua Marquês de Paraná, na altura do Corpo de Bombeiros, sentido Icaraí. Militares da corporação fazem a orientação do trânsito, antes da chegada de equipes da Nittrans. O trânsito foi liberado pelos agentes da Nittrans. De acordo com testemunhas o caminhão teria perdido o freio batido em um dos carros que consequentemente atingiu o outro.

Segundo um dos agentes de trânsito, uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada com ferimentos leves para o hospital. No entanto, os veículos envolvidos na batida interromperam duas faixas da rua que recebe carros de São Gonçalo e do Rio de Janeiro. Por isso, a ponte Rio-Niterói já sofre com retenções, depois da praça do pedágio.