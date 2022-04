Acidente no Rio prejudica o trânsito na ponte

Quatro pessoas ficaram com ferimentos leves

FOTO 1: Uma via foi interditada Foto Reprodução Twitter

Hoje (14), por volta de 6 h 40 da manhã, um acidente envolvendo um ônibus, um utilitário e dois carros interditou parcialmente a via General Justo na altura do aeroporto Santos Dumont e deixou o trânsito lento na ponte. De acordo com o Centro de Operações Rio, bombeiros, CET-RIO e Guarda Municipal estiveram no local.

Estima-se que a travessia sentido Rio esteja em torno de 50 minutos. Uma reversível havia sido montada no sentido Centro para atender ao fluxo de veículos da pista sentido Aterro, que estava com apenas uma faixa liberada. Quatro pessoas ficaram levemente feridas.

Acidente foi na altura do aeroporto Santos Dumont Reprodução Twitter

Por volta de 8 h 30 da manhã a via foi liberada no sentido Aterro, após retirada de veículos envolvidos no acidente. Segundo o Centro de Operações Rio, ainda há reflexos desde a Via Expressa do Porto.