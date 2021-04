Acidente na RO: vídeos mostram que a morte pedia carona

Últimos momentos antes de uma tragédia. Imagens gravadas pelos adolescentes envolvidos em acidente que matou três deles, na última quinta-feira (8), na Região Oceânica de Niterói, mostram os segundos que antecederam a capotagem na pista sentido Cafubá, da Estrada Francisco da Cruz Nunes. Uma mistura de alegria, descontração, mas também de irresponsabilidade e uma frase premotiva, dita por Emmily, uma das vítimas fatais.

Em um dos vídeos, o motorista, Leonardo Moaes da Silva Pagani, de 19 anos, indiciado por homicídio culposo, aparece com uma das duas mãos fora do volante, com o carro a 99 km/h. Neste momento, Emmily de Souza Miranda, de 20 anos, que estava no banco do carona (os demais estavam no banco de trás), diz, em tom de brincadeira, palavras que viriam a ser seu destino, instantes depois da gravação: “A gente vai morrer. Eu já aceitei”.

Em outra filmagem, os amigos parecem se empolgar com o aumento da velocidade do automóvel. Um dos rapazes diz “vai, vai, vai”. Naquele instante, o carro, segundo o velocímetro, filmado por Emmily, estava a 116 km/h. Uma das meninas, em tom um pouco mais preocupado, novamente exclama: “Léo, a gente vai morrer, filho da p…”. Faltavam poucos segundos para o acidente que tiraria suas vidas.

Nas demais imagens, os jovens se divertem, ouvindo música e fazendo brincadeiras. No entanto, é possível notar que nenhum dos cinco amigos usava o cinco de segurança. A noite, que era para ser de alegria, terminou, por volta de 23h30min, quando o Chevrolet Ônix capotou, pouco antes da chegada ao Cafubá. Emmily; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17, morreram na hora.

Outro ocupante, Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, e o motorista, Leonardo Pagani, sobreviveram e já receberam alta. O último foi indiciado, pela 81ªDP (Itaipu), responsável pela investigação, por homicídio culposo. No entanto, o vídeo em que ele aparece sem as mãos no volante pode fazer com que a distrital atribua a ele dolo eventual. Há indícios de que o condutor estava alcoolizado.

O que era para ter sido mais uma noite alegre, de diversão, confraternização e risadas, terminou em tragédia para cinco jovens. Um gravíssimo e violento acidente de carro, no final da noite de quinta-feira, por volta das 23h30min, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho da descida da serra que dá acesso à Região Oceânica no Cafubá, em Piratininga, resultou na morte instantânea três deles. Eles estavam no automóvel, modelo Chevrolet Onix, que acabou destruído após capotagens múltiplas. A violência do impacto foi tamanha que as vítimas tiveram seus corpos arremessados para fora do veículo.