Acidente na RO completa um ano ainda sem solução

Há um ano, em um 8 de abril como hoje, por volta das 23h30, um Chevrolet Onix capotou na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no Cafubá, Região Oceânica de Niterói, ceifando a vida de três jovens. Três planos que foram interrompidos; três famílias que choraram; três sonhos despedaçados. Passados 365 dias, ninguém ainda foi responsabilizado.

Emmily de Souza Miranda, de 20 anos; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17 não resistiram aos ferimentos. Outro passageiro, Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, sobreviveu após ter ferimentos leves. A Polícia Civil concluiu que o motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, foi responsável pelo acidente.

Leonardo acabou denunciado pela Justiça por homicídio culposo na condução de veículo automotor. O processo corre na 2ª Vara Criminal de Niterói. A juíza titular Fernanda Magalhães Freitas Patuzzo marcou para o dia 15 de junho, às 13h30, a primeira audiência de instrução do processo, na qual o motorista será levado ao banco dos réus.

Testemunha detalha momentos anteriores ao acidente

Raphael Dudjak Eres Guerreiro , prestou depoimento uma semana após o acidente na 81ª DP (Itaipu). Ao delegado Fábio Barucke, Raphael confirmou que o motorista, Leonardo, ingeriu bebida alcoólica. O jovem chegou à delegacia acompanhado de seus pais, que preferiram não conversar com a reportagem. Raphael estava no banco de trás do automóvel e teve apenas leves escoriações.



Os sobreviventes (esq. para dir.) Raphael Guerreiro e Leonardo Pagani

Além disso, o rapaz confirmou que os vídeos gravados dentro do carro pelos jovens, momentos antes do acidente, foram feitos instantes antes do acidente. Nas imagens, o condutor aparece sem estar segurando o volante, enquanto o automóvel estava a cerca de 100 km/h. Nós dias seguintes ao fato, as imagens viralizaram por meio das redes sociais.

Na noite da tragédia, os jovens foram a um restaurante de comida japonesa onde, segundo as investigações, não consumiram bebida alcoólica. Na sequência, os cinco seguiram para a casa de Leonardo, na Região de Pendotiba, onde todos ingeriram álcool. No momento do acidente, às 23h30, o motorista estava indo levar os demais para suas casas.

Indiciamento

A Polícia Civil decidiu que Leonardo responderia por triplo homicídio com dolo eventual, cuja soma das penas poderia chegar a 30 anos de prisão. “Nós recebemos alguns vídeos que foram feitos minutos antes do fato. Ele confirmou também, nós mostramos os vídeos a ele, confirmando que foram feitos um minuto antes do acidente. Esses vídeos foram importantes, mostram que o motorista estava com as mãos fora do volante, em alta velocidade”, disse Fábio Barucke, delegado titular da 81ª DP.

Contudo, houve uma reviravolta no caso. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) decidiu denunciar o rapaz à justiça por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Com isso, caso Leonardo seja considerado culpado pelo acidente, a eventual pena diminuiria drasticamente. A tipificação prevê pena que vai de cinco a oito anos.





A vítimas fatais Emmily, Roberta e Gabriel

Familiares das vítimas se revoltaram

Após a denúncia feita pelo PM, mães das vítimas fatais do acidente reagiram de forma negativa. Em julho do ano passado, Paula Camacho, mãe de Emmily, apontou fatos como o consumo de álcool e a direção perigosa como indícios de que Leonardo assumiu o risco de matar os ocupantes do automóvel. Paula ainda afirma ter ficado em choque após saber que o MPRJ optou pela denúncia por homicídio culposo.

“Uma pessoa que não tem intenção de matar tira a mão do volante ao dirigir? Em uma pista de 70 km/h, ele bateu a quase 150 km/h, porque se na subida ele estava a 116 km/h, imagina na descida. Ele ingeriu bebida alcoólica. Eu mesma fui ao hospital aquele dia e tem um laudo que entregamos na delegacia, de que ele estava com hálito etílico. Eu estou em choque de novo, porque o Ministério Público concluiu que ele não teve a intenção de matar”, disse.

Procurado, o advogado David Patrício, representante de Leonardo, afirmou que “O Sr. Leonardo e a defesa aguardam pela audiência. Ainda em tempo, sabendo que é uma data sensível para todos os envolvidos, não iremos tecer mais comentários.”