Acidente na RO: Advogada deixa defesa do réu

A advogada de Leonardo Moraes da Silva Pagani, de 19 anos, motorista do carro que capotou na Região Oceânica de Niterói e vitimou fatalmente três jovens, em 8 de abril deste ano, deixou o caso. Ele foi denunciado à Justiça, no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) por praticar homicídio culposo na condução de veículo automotor. Oito meses após o acidente, ainda não foram realizadas audiências realizadas ao caso.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPRJ). A Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Niterói informou que a denúncia em face de Leonardo já foi ofertada, estando ele incurso nas penas do Art. 302, parágrafo 3º, três vezes, do CTB (homicídio culposo qualificado pela condução de veículo automotor sob a influência de álcool).

A reportagem de A TRIBUNA consultou o especialista Matheus Falivene, doutor em Direito Penal pela USP. Ele afirmou que, mesmo a denúncia tendo sido por homicídio culposo e não estando na esfera do Código Penal, a tendência é que, em caso de condenação, o acusado seja preso. Caberá ao juiz responsável pelo julgamento decidir qual o regime: fechado, semiaberto ou aberto.

Violenta colisão teria ocorrido mediante acusação de influência de álcool no motorista, segundo denúncia

“O culposo tem uma pena menor do que o doloso. Se ele estava alcoolizado, a pena aumenta, que vai de cinco a oito anos, o que eventualmente dá prisão. Essa pena já é muito próxima à do homicídio doloso do código penal. Portanto, tendo condenação, pode haver o encarceramento em regime fechado, semiaberto ou aberto. O CTB foi alertado em 2017 justamente para aumentar a pena em casos culposos quando há consumo de álcool”, esclareceu

Em relação à lentidão do processo, o especialista explicou que, ainda assim, não está fugindo do curso considerado normal. Ele ainda salientou que a defesa eventualmente pode usar de estratégias para atrasar o andamento com objetivo de ganhar tempo. Contudo, ele não isenta a morosidade da Justiça como outro fator que pode estar provocando a lentidão no andamento do processo.

“A defesa tem estratégias que pode utilizar e são legítimas, inclusive fazer atrasar. No entanto, na grande maioria dos casos, o atraso é causado pelo próprio Poder Judiciário. A demora muitas vezes é uma decorrência da morosidade da Justiça”, prosseguiu.

Em uma das movimentações mais recentes, um despacho publicado no dia 22 de novembro intimou o advogado David Patrício Pedro Júnior a informar se continua assistindo Leonardo. Até ontem (15), o nome dele continuava constando como defensor do acusado no processo. Falivene explicou que o procedimento é de praxe e que, com ele, a Justiça tem como objetivo ganhar tempo a fim de evitar possível nulidade.

Leonardo foi denunciado por homicídio culposo pelo CTP

“Até o MP oferecer a denúncia estava na fase de inquérito policial. Logo, oferecendo a denúncia e encaminhando á Justiça, o advogado é intimado para responder se continua no caso. Dessa forma, o advogado pode continuar, pode ser contratado outro advogado ou será nomeado um defensor público para esse réu. Isto é uma forma de não deixar que cause uma nulidade, que depois faria o processo atrasar muito mais”, pontuou Falivene.

A advogada Sara Santana afirmou que, por questões éticas, deixou o caso há aproximadamente três meses. O outro advogado que atua na defesa do réu. Dr. Davi Patrício, segue no caso. “O escritório Patrício Advocacia e Consultoria, eu sendo sócio-proprietário, em conjunto com minha equipe continuamos na defesa do Senhor Leonardo Pagani. Sobre a audiência não temos nada a declarar, respeitamos o juízo competente pelo julgamento da causa, respeitaremos a pauta de audiência disponibilizada e aguardaremos a designação de data apropriada. A defesa acredita que as teses defensivas devem ser apresentadas ao juízo competente, compreendendo que a exposição midiática do caso não agrega para solução do processo em questão, apenas fomentando a cultura da vingança penal”.

Tragédia matou jovens

Um gravíssimo e violento acidente de carro, no final da noite de 8 de abril, por volta das 23h30min, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho da descida da serra que dá acesso à Região Oceânica no Cafubá, em Piratininga, resultou na morte instantânea três deles.

Emmily de Souza Miranda, de 20 anos; Gabriel Palmieri da Costa Gonçalves, de 19 anos; e Roberta da Costa Miranda Ribeiro, de 17 (que era namorada de Raphael) estavam no automóvel, modelo Chevrolet Onix, que acabou destruído após capotagens múltiplas. A violência do impacto foi tamanha que as vítimas tiveram seus corpos arremessados para fora do veículo. O quinto ocupante, Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, sobreviveu após ter ferimentos leves.