Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (19), após colidir em um poste na Av. Dr. Acúrcio Tôrres, altura do nº 691, em Piratininga.

Bombeiros foram acionados e chegaram ao local às 5h10min. A vítima, Ramon C. de Azambuja, de 29 anos, que estava sozinho na moto no momento da colisão, morreu no local e teve seu corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto.

Até o momento não há informações sobre as causas do acidente.