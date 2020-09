Acidente na Ponte provoca engarrafamento no sentido Rio de Janeiro

Um acidente envolvendo dois carros e uma moto, por volta das 15h desta quarta-feira (2), ainda deixa duas pistas interditadas da Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio. O congestionamento ocorre desde os acessos à capital até a Grande Reta, na altura do pórtico 12.

As vítimas foram atendidas no local e levadas para os Hospitais Azevedo Lima, em Niterói; e Souza Aguiar, no Rio de Janeiro. Devido ao acodente, duas faixas de pista foram interditadas pela concessionária Ecoponte. A Polícia Rodoviária Federal está no local.