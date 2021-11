Acidente na Ponte: Motociclista é arremessado no mar e morre com impacto

Um acidente entre uma moto e um carro, na Ponte Rio Niterói, terminou com o motociclista morto. O homem foi arremessado no mar após a colisão e comk o impacto que caiu na Baía de Guanabara, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O acidente aconteceu por volta das 7h na altura do KM 328 na pista sentido Niterói.

Equipes da concessionária que administra a via estão trabalhando no local do acidente. A moto e o veículo ainda estão na Ponte e o corpo do motociclista ainda será retirado do mar.

O tempo de travessia às 7h42min chega aos 31 minutos no sentido Rio.