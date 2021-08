Acidente na ponte causa lentidão no trânsito em Niterói

Os motoristas que precisaram passar pela Alameda São Boa Ventura e pela BR-101, na altura de Niterói, na manhã de hoje (3), encontram o trânsito lento devido a um acidente na Ponte Rio-Niterói envolvendo quatro veículos de passeio.

O trânsito estava congestionado da RJ-104, na altura do bairro Caramujo, percorrendo toda a Alameda São Boa Ventura. Já na BR-101, os motoristas enfrentaram seis quilômetros de retenção no sentido Rio de Janeiro, na altura da Avenida do Contorno.

O tempo de travessia da Ponte Rio-Niterói, segundo a Ecoponte, concessionária que administra a via, era de 38 minutos, por volta das 9h.