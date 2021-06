Acidente na Niterói-Manilha complicou trânsito em Niterói e São Gonçalo

Um acidente na madrugada dessa quinta-feira (10) na BR-101, no trecho da Avenida do Contorno, em Niterói, deixou uma pessoa feriada e o Trânsito congestionado na região. Um caminhão capotou na pista e o congestionamento chegou aos 10 quilômetros de extensão, chegando ao bairro de Itaúna em São Gonçalo. Mas as pistas já foram liberadas e a retenção é de apenas 1 quilômetro de retenção no local.

O Corpo de Bombeiros informou que os militares de Niterói foram acionados às 4h para capotagem de caminhão. Perto do estaleiro Aliança. Um homem foi encaminhado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca na Zona Norte de Niterói, mas não teve a identificação divulgada pelos militares.

A Arteris Fluminense, que administra a via, informou que o acidente foi no km 320,9 da BR-101 e as faixas centrais e direita na pista sentido Rio de Janeiro ficaram interditadas. O tráfego ficou liberado apenas pela faixa da esquerda. Equipes da concessionária ajudaram no local junto com o Corpo de Bombeiros.