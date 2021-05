Acidente na Alameda: desesperado, suspeito fugia da guerra no Santo Cristo

O acusado de roubo, que se acidentou durante perseguição policial nesse domingo (16), na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, teria assumido ser da comunidade do Santo Cristo, região que atualmente é alvo de disputa entre facções criminosas e passa por processo de ocupação da Polícia Militar. A declaração teria sido dada, aos agentes, enquanto ele era socorrido ao hospital.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), o suspeito ainda estava com dois ferimentos à bala no ombro. O homem teria dito, aos policiais militares, que foi atingido durante troca de tiros na comunidade do Santo Cristo. Ele ainda teria relatado que roubou o carro para, em seguida, seguir para o Rio de Janeiro, fugindo da disputa entre organizações criminosas. De acordo com a PM, o preso faz parte do Comando Vermelho (CV).

O acidente

Uma perseguição em alta velocidade, que começou no Centro de Niterói, terminou em acidente, na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, na tarde deste domingo. O acusado de roubar o automóvel envolvido na ocorrência foi socorrido com ferimentos leves ao. O proprietário do veículo, que ficou destruído, esteve no local.

De acordo com informações da vítima, que é funcionário público da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, e preferiu não ter o nome revelado, ele estava no bairro da Ilha da Conceição, na região Central, quando foi abordado por um homem, que simulou estar armado. A vítima não resistiu á abordagem e o assaltante fugiu com o veículo, modelo Volkswagen Gol.

Segundo os PMs que atenderam à ocorrência, o assaltante foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), a princípio com ferimentos leves. Militares do 12º BPM e agentes da NitTrans estiveram no local para coordenar o trânsito e fazer os trabalhos de retirada do carro de dentro do valão. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. Após receber alta, o assaltante deve ser levado á carceragem da distrital, por crime de roubo. Uma pistola foi apreendida.