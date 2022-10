Acidente mata motociclista no Centro de Niterói

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro de Niterói, causou a morte de uma pessoa.

A colisão aconteceu próximo à estação das Barcas entre um ônibus da Viação Araçatuba que faz a linha 47B (Circular Via Mac) e um motociclista, que morreu na hora.

Guardas municipais, agentes da Nittrans e uma ambulância do Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem a identidade da vítima.

*Em apuração