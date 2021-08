Acidente mata jovem e deixa três feridos em São Gonçalo

Um acidente de carro deixou uma pessoa morta e outras duas feridas, na madrugada deste domingo (29), no Centro de São Gonçalo. A vítima fatal é uma jovem de 23 anos de idade. Os demais envolvidos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), localziado no bairro do Colubandê, também em São Gonçalo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o automóvel colidiu com o muro de uma casa, na Rua Dr. Nilo Peçanha, altura do número 152. Equipes do Quartel de São Gonçalo foram acionadas. De acordo com os militares, uma mulher, identificada como Raquel Silva, de 23 anos, morreu no local.

Veículo ficou destruído com o impacto – Imagens: Redes sociais

Outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram identificadas como Vanessa Quintanilha, de 38 anos; Renata Nogueira, de 40; e Vinícius Bonfim, de 39. Todos foram socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres. A unidade de saúde informa que Vanessa e Renata já receberam alta e Vinícios, que fraturou o fêmur, precisou passar por procedimento cirúrgico. Ainda de acordo com a unidade, o estado de saúde do paciente é estável.

A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente. Até o momento, não há confirmações se todas as vítimas estavam no interior do automóvel ou se algum dos envolvidos foi atingido do lado de fora. A ocorrência foi registrada pela 72ª DP (São Gonçalo). A distirtal irá buscar câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a colisão.