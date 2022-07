Acidente grave envolve caminhão e carro em Piratininga

Um grave acidente de trânsito movimenta o trânsito na Região Oceânica na manhã dessa quinta-feira (07). Os motoristas de um caminhão e um veículo de passeio bateram na Estrada Francisco da Cruz Nunes, próximo do Hospital Mario Monteiro, em Piratininga e um homem está ferido.

A batida aconteceu por volta das 10h20min e os militares do Quartel de Itaipu foram acionados e estão no local prestando os primeiros socorros. De acordo com informações da corporação um homem, identificado como Roberto D. Solano, de 19 anos, foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, para receber atendimento médico.

A assessoria do hospital informou que, o paciente já recebeu alta.