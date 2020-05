Acidente envolvendo ambulância do Samu deixa feridos em Niterói

Um acidente envolvendo uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e um ônibus deixou feridos em Niterói na tarde desta terça-feira (5). De acordo com informações de populares, o acidente foi no cruzamento da Av. Roberto Silveira esquina com Rua Pereira da Silva, em Icaraí. A assessoria de comunicação do Samu foi procurada, mas não se pronunciou. Outras ambulâncias do mesmo sistema auxiliaram no resgate.

Em apuração…

Veja o vídeo: