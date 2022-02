Acidente entre motos deixa dois mortos em São Gonçalo

Uma colisão deixou dois homens mortos, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro do Paraíso, em São Gonçalo. De acordo com informações da polícia, uma das vítimas fatais seria um militar da Marinha do Brasil.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas motocicletas colidiram, por volta das 5h30min, na Rua Dr. Francisco Portela. Pelo menos três pessoas se envolveram no acidente.

Ainda de acordo com os bombeiros, o militar, identificado como João Paulo Silva, de 25 anos, e Lucas de Oliveira, de 24, morreram no local. Outra vítima, Jonathan Lucas de Sá, de 20 anos, foi socorrida em estado grave ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), onde recebe os cuidados médicos.

Os corpos de Lucas e João foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro de Tribobó. O trânsito chegou a ficar com retenções, durante a manhã, para remoção das vítimas e limpeza da pista. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves).