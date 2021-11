Acidente entre carro e caminhão interdita faixas no Túnel Charitas-Cafubá

Um acidente no Túnel Charitas-Cafubá complicou o trânsito e deixou um idoso ferido, na manhã desta sexta-feira (19), em Niterói. O carro onde ele estava colidiu com a traseira de um caminhão carregado com areia, na pista sentido Região Oceânica.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o Quartel de Charitas foi acionado às 10h35min. A colisão aconteceu cerca de 5 minutos antes. O idoso, que estava dirigindo o carro, da marca Citroen, foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca.

Caminhão estava carregado com areia – Fotos: Marcelo Feitosa

De acordo com a corporação, ele teve um corte no joelho, possui estado de saúde estável, mas suas lesões inspiram cuidados. Durante o final da manhã desta sexta-feira, equipes da NitTrans atuam no local para fazer a limpeza da pista e liberação de todas as faixas.

Duas faixas precisaram ser interditadas e o fluxo foi desviado para a pista do corredor BHLS, dos ônibus da Transoceânica.