Acidente entre caminhão e ônibus deixa um morto em Saquarema

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus da 1001, na Rodovia Amaral Peixoto, no distrito de Sampaio Correia, em Saquarema. A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (3) e impressionou pela violência da batida de frente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Ricardo Xavier motorista do caminhão de areia morreu no local. Já o ajudante Ronaldo Gomes foi enviado para o Hospital Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema. A Secretaria de Saúde do Estado não foi informou o estado de saúde dele. Já o motorista do ônibus não teve a identidade revelada.

O caminhão pertence a empresa Lulemar Materiais de Construção, localizada em Jaconé. Na página do Facebook da empresa, há várias manifestações de pesar de internautas pela morte do motorista da empresa. O ônibus pertence a Viação 1001 e ainda não há informações sobre se haviam passageiros.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada. Os policiais auxiliaram o trânsito e encaminharam a ocorrência para a 124ªDP.

Confira no vídeo (imagens fortes):