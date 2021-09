Acidente em parque de diversões no Campo de São Bento

Um grave acidente ocorreu num dos brinquedos do parque de diversões situado no Campo de São Bento, em Icaraí, zona Sul de Niterói, na tarde deste domingo (19). De acordo com relato de populares, uma cabine do “carrossel dos elefantes” teria se desprendido do eixo principal do brinquedo e colidido com a grade de segurança do equipamento.

Testemunhas informam que, no momento do acidente, a cabine encontrava-se ocupada por uma senhora e uma criança. Ainda segundo relatos, agentes da Guarda Municipal de Niterói e do Programa Niterói Presente que patrulhavam o local, teriam prestado os primeiros-socorros.

O Corpo de Bombeiros informa que uma equipe do Quartel de Niterói foi acionada e se dirigiu para o local às 15h40min. Ainda de acordo com a corporação, a ocorrência está em andamento e ainda não há informações mais detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.

Nas redes sociais, pessoas que trabalham ou residem há anos no Campo de São Bento saíram em defesa do parque alegando jamais terem presenciado ou serem informadas sobre qualquer acidente ocorrido nos brinquedos.

“Gente, primeiro acidente que ocorre nesses brinquedos, morei aí na frente minha vida toda e nunca aconteceu isso”, destaca Tatiana Millar em sua publicação. “Certamente esses brinquedos tem manutenção. Estou com 60 anos e trabalho na feira de artesanato há 31. Frequento o Campo desde sempre e nunca ouvi falar, nem assisti nenhum acidente nesse parquinho. Se não houvesse manutenção os acidentes seriam frequentes e não é o que acontece, explica Rosane Kanas. “Também nunca ouvi falar de acidentes com brinquedos no Campo de São Bento. Tenho 73 anos”, acrescenta Marilia Kitzinger.