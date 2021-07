Acidente em Icaraí deixa três feridos

Na noite deste domingo (25), uma colisão envolvendo um Palio e um Siena no cruzamento entre a av. Governador Roberto Silveira e a rua Presidente Backer, em Icaraí, deixou três pessoas feridas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Niterói foram enviadas ao local às 19h25min. Ainda segundo os bombeiros, três pessoas ficaram feridas no acidente. Duas das vítimas precisaram ser encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca.

Das duas vítimas encaminhadas para o HEAL, uma apresentava ferimentos leves e outra inspirava maiores cuidados. A terceira vítima foi atendida e liberada no local. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

Duas faixas da av. Roberto Silveira precisaram ser interditadas e o trânsito segue com retenção até o Campo de São Bento. A Polícia Militar e a NitTrans estiveram no local para dar apoio ao socorro das vítimas e para orientar o trânsito.