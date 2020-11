Acidente em Alcântara deixa duas pessoas feridas

Um acidente, ocorrido na manhã desse domingo, em Alcântara, São Gonçalo, deixou saldo de duas pessoas feridas. Testemunhas disseram, que por voltas 06 horas, o condutor de um veículo, modelo Celta, de cor vermelha, perdeu o controle do carro, quando passava sobre o viaduto de Alcântara e bateu contra uma mureta de proteção.

Com a violência da batida, o carro capotou, e além do motorista um outro ocupante que estava dentro do veículo ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou as vítimas, que sofreram várias escoriações.