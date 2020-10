Acidente dentro do Túnel Raul Veiga deixa o trânsito congestionado em Icaraí

Um acidente, envolvendo um veículo e uma motocicleta, no interior do Túnel Raul Veiga, que liga São Francisco à Icaraí, deixou o saldo de uma pessoa ferida e o trânsito congestionado, na manhã de hoje, na Zona Sul. De acordo com informações, o trânsito estava lento no interior do túnel, por volta das 08h20, e uma motocicleta que passava por entre os veículos, atingiu violentamente um veículo, modelo Ranault Sandero, de cor prata. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Também segundo informações, o condutor na motocicleta, que não teve a identificação revelada, com o impacto da batida foi arremessado e sofreu várias escoriações, sendo socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). O motorista do veículo, também não identificado, não sofreu ferimentos.

Com o acidente, o trânsito que já estava lento piorou, formando um congestionamento que se estendeu da entrada do túnel, em São Francisco, até a saída, na chegada a Avenida Roberto Silveira, em Icaraí. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos até a saída do túnel, para desimpedir a via e ajudar a fluir o tráfego.