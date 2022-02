Acidente deixa um morto na Ponte Rio-Niterói

Um acidente envolvendo um carro e uma moto terminou com uma pessoa morta e duas feridas na tarde desta segunda-feira (7) na pista sentido Niterói da Ponte Rio-Niterói. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Duas faixas da rodovia no sentido Niterói ficaram interditadas e uma faixa sentido Rio de Janeiro. Os acessos à ponte apresentaram lentidão.

De acordo com a Ecoponte, concessionária que administra o trecho, uma equipe foi acionada por volta das 14h10 para prestar socorro às vítimas do acidente. Ao chegarem no local, uma pessoa foi encontrada já em óbito. Além da vítima fatal, outras duas pessoas, também não identificadas, ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, zona norte de Niterói. Uma em estado grave e outra com ferimentos leves.

O acidente aconteceu no Vão Central no sentido Niterói da Ponte. Devido a colisão, duas faixas do sentido ficaram interditadas na espera da remoção do corpo pela Defesa Civil. A concessionária informou que a travessia sentido Niterói apresentou intenso congestionamento e atingindo a marca de 60 minutos. Já no sentido Rio, uma faixa foi interditada e a travessia demorou 24 minutos.