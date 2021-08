Acidente deixa três mortos na Zona Norte de Niterói

Três pessoas morreram em um acidente automobilístico, na madrugada desta segunda-feira (9), na Estrada da Florália, Zona Norte de Niterói. Até o momento, não há confirmação sobre a identidade das vítimas. De acordo com a Polícia Civil, os corpos ficaram carbonizados.

A colisão aconteceu por volta das 3h. Após bater, o automóvel pegou fogo, matando, instantaneamente, os ocupantes. Até o momento, não há informações sobre possíveis causas do acidente. A ausência de testemunhas e sobreviventes é um fato complicador para a investigação.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada para o local. Na sequência, policiais do Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) chegaram para realizar o trabalho de perícia. O laudo deve ficar pronto nas próximas semanas e tem como objetivo ajudar a elucidar o acidente.

Por conta do estado dos cadáveres, não foi possível identificar características como sexo e idade. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, também na Zona Norte da cidade. Serão feitos procedimentos, como exames de DNA, para confirmar as identificações.