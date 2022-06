Acidente deixa policiais feridos em São Gonçalo

Policiais do Segurança Presente de São Gonçalo se envolveram em um acidente de trânsito na manhã dessa quinta-feira (09), na Rua Doutor Alfredo Backer. Eles estavam andando de motocicleta na altura do número 340, no bairro Mutondo, quando foram atingidos por um celta.

Os policiais caíram na estrada e o socorro foi acionado. O motorista do veículo prestou socorro e o trânsito na região está congestionado.

Segundo populares que presenciaram o acidente os policiais fizeram uma ultrapassagem indevida. “A moto foi ultrapassar e acabou batendo. O motorista não teve culpa”, contou uma moradora que preferiu não se identificar.