Capotamento deixa feridos e afeta trânsito na Ponte

Um acidente envolvendo dois carros e um furgão deixou quatro pessoas feridas, na tarde de hoje (17), na Ponte Rio-Niterói. A batida aconteceu na altura da grande reta, na pista sentido Niterói. Um dos veículos chegou a capotar. O trânsito ficou lento na via.

De acordo com a concessionária Ecoponte, que administra a rodovia, das quatro vítimas três estavam em estado leve e uma em estado moderado. Todas foram removidas a uma unidade de saúde da região. Às 13h, os veículos envolvidos ainda estavam sendo removidos.

Por conta do acidente, o trânsito ficou com duas faixas liberadas para o tráfego de veículos. Segundo a concessionária, às 13h02 a travessia no sentido Niterói estava sendo feita em 47 minutos com lentidão da Reta do Cais até a Grande Reta. A liberação total aconteceu às 13h20.