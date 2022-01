Acidente deixa dois mortos em Saquarema

Um grave acidente na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, na tarde de hoje (8), acabou com dois mortos na altura do bairro Vilatur, em Saquarema.

De acordo com testemunhas, uma moto com dois ocupantes seguia na pista sentido Saquarema, quando se chocou com um carro que seguia na pista sentido Araruama. Ninguém soube informar qual veículo perdeu a direção.

A colisão ocasionou a morte dos dois homens ocupantes da moto. As pessoas que estavam nos veículos não sofreram ferimentos.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento e aguardou a perícia no local para a retirada dos corpos.

Fotos: Reprodução Rede Social

Fotos: Reprodução Rede Social