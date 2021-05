Acidente deixa dois feridos no Colubandê

Um acidente envolvendo a queda de uma moto deixou duas pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (10), na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro do Colubandê, São Gonçalo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do Colubandê foi acionada, por volta das 7h 10min, para prestar socorro às vítimas, L. Scovino, 21 anos, e J. Oliveira, 20 anos. Ambos foram encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e o estudo de saúde, ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, é considerado estável.

Devido ao acidente, um grande congestionamento se formou na Rodovia Amaral Peixoto (RJ 104), desde a Subestação do Alcântara, até a altura do viaduto da Central de Abastecimento (Ceasa), de São Gonçalo.