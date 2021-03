Acidente de trânsito no Centro de Niterói

Um acidente de trânsito na esquina da Avenida Ernani do Amaral Peixoto com a Rua Almirante Tefé, no Centro de Niterói, movimentou ainda mais a região no início da tarde dessa terça-feira (16). Dois veículos bateram no cruzamento e o trânsito ficou parcialmente congestionado mas não há registro de feridos.

Os carros bateram e os motoristas dos respectivos carros saíram dos automóveis para ver as avarias. O trânsito da Amaral Peixoto ficou congestionado e quem precisava seguir para a própria Almirante Tefé teve que contornar o local do acidente.

Chama atenção nas imagens a quantidade de pedestres atravessando as ruas no momento do acidente, sem respeito ao distanciamento social.

Em apuração…