Um acidente de trânsito na RJ-104 deixou o trânsito complicado na manhã desse sábado (24). Um motociclista teria perdido o controle da direção e caiu na pista, na altura da entrada de Santa Bárbara, no sentido São Gonçalo.

O trânsito ficou congestionado até a Alameda São Boaventura, no Fonseca, principal acesso para a RJ-104. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar socorro as vítimas.

Em apuração…