Acidente de quadriciclo mata filho de ex-vereador de 15 anos

Um acidente de quadriciclo no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, matou um adolescente de 15 anos e deixou outros dois jovens feridos, na noite da última terça-feira (28). A vítima fatal é Lorenzo Martins Rocha, filho do ex-padre e ex-vereador Wilde Ricardo Rocha, e morador de Camboinhas, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 21h03, na Rua 1. A corporação removeu Lorenzo, que estava com traumatismo craniano e em parada cardiorrespiratória, ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML). No entanto, a vítima morreu 40 minutos após o socorro.

Os outros dois menores de idade, que não tiveram a identidade revelada, foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU). Eles estão internados no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. Um deles possui quadro de saúde considerado grave.

O corpo de Lorenzo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. Na manhã desta quarta-feira (29), o pai esteve no local para realizar os trâmites de liberação para o sepultamento. De acordo com Ricardo, relatos de testemunhas afirmaram que o quadriciclo perdeu o controle após passar por um quebra-molas.

Foto: Vítor d’Avila

“Os elogios que eu faço são aqueles que nós ouvimos. O Lorenzo era muito educado, bondoso, todos gostavam dele. Há dois dias ele havia pedido a menina que ele gostava em namoro. Ele era uma liderança, muito querido por todos”, disse Ricardo, o pai, que também afirmou que Lorenzo não estava na condução do quadriciclo.

Por fim, o Ricardo resgatou sua experiência no sacerdócio, usando a fé para suportar a dor da perda de seu filho.

“Deus me deu, Deus me tirou. Lorenzo está nas mãos d’Ele. Isso que me conforta”, completou o pai. O sepultamento de Lorenzo será amanhã (30), ao meio-dia, no Cemitério Parque da Colina, no Cantagalo, Região de Pendotiba, em Niterói.

O prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), por meio de suas redes sociais, lamentou a perda de Lorenzo e prestou condolências à família.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do jovem Lorenzo, filho do querido amigo Wilde Ricardo. Deixo aqui toda minha solidariedade e carinho aos familiares. Minhas condolências”, disse o prefeito.

O caso será investigado pela Polícia Civil, a fim de determinar as causas do acidente. Relatos de testemunhas nas redes sociais afirmam que o veículo estava em alta velocidade antes do acidente. Uma perícia foi realizada e o laudo deverá ficar pronto nos próximos dias.