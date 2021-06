Acidente de moto complica trânsito na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí

O trânsito na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, Zona Sul de Niterói ficou mais congestionado do que o habitual, por conta de um acidente de moto, na manhã desta quarta-feira (16). O acidente aconteceu na altura do número 79 da via, próximo ao Campo de São Bento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, equipes do Quartel de Niterói foram acionadas às 8h47min. O motociclista foi socorrido, sem gravidade, a uma unidade unidade hospitalar particular, no Centro de Niterói. Todavia, os reflexos no trânsito foram inevitáveis.

De acordo com a plataforma Waze, o trânsito ficou intenso a partir da entrada do Túnel Raul Veiga, em São Francisco, até a chegada ao Centro de Niterói. Ainda de acordo com a plataforma, a média de velocidade em ambas as vias está em torno de 11 km/h.